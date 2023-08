San Marzano, blitz in Coppa Italia: i blaugrana eliminano il Gladiator

Prima di coppa da incorniciare per il San Marzano, che batte a domicilio ed elimina il Gladiator nel turno preliminare. Un ottimo inizio per la prima stagione in Serie D dei blaugrana, che trovano in Ferrari e Camara i “cecchini” che stendono i sammaritani.

Match equilibrato al Piccirillo, con il gran caldo a mettere a dura prova la tenuta fisica degli atleti in campo. La squadra di Pezzella parte bene e trova in Mancini il suo elemento più pericoloso. Nel 3-4-3 dei nerazzurri, però, Chietti si limita in pratica alla sola fase difensiva, limitato probabilmente dalla “trazione anteriore” degli ospiti.

Il punteggio si sblocca a pochi secondi dall'intervallo.

Il baby Balzano guadagna un corner, dalla bandierina Di Gennaro trova in area Ferrari che porta in vantaggio il San Marzano. Nell'intervallo animi accesi con l'arbitro costretto a espellere il difensore nerazzurro Mansi e il trequartista blaugrana Di Gennaro.

A inizio ripresa, dopo un primo tentativo andato a vuoto, Camara realizza il raddoppio trasformando in rete un cross magistralmente confezionato dal figlio d'arte Favo. Poco dopo la formazione di Giampà ha addirittura l'occasione del tris, ma Gobbetti si oppone bene a Ferrari prima che Balzano calci fuori misura sulla respinta.

Il Gladiator prova a riorganizzarsi ma trova Cevers a deviare una velenosa conclusione di Konè. Sul fronte opposto Allegretti e Tripicchio sprecano le occasioni per chiudere i conti, poi al 35' Messina approfitta di una indecisione della difesa ospite accorciando le distanze. Potrebbe essere l'input per un forcing dei sammaritani, ma il San Marzano serra le fila e non rischia più nulla portando a casa la qualificazione. Nel prossimo turno la squadra del presidente Felice Romano sarà ospite del Manfredonia, che nella scorsa stagione fu già avversaria del San Marzano nel primo turno della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza.