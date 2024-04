San Marzano-Budoni 1-1: Musumeci risponde a Leveh

Il San Marzano inciampa in casa contro il Budoni. La squadra di mister Zironelli, ancora una volta falcidiata dalle assenze, non va oltre l'1-1 contro i sardi, che restano ancorati a qualche speranza di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza.

La formazione blaugrana gioca un buon primo tempo, sprecando al solito diverse occasioni nella prima mezz'ora. Sfortunato in particolar modo il centravanti Ferrari, che su un cross col contagiri di Uliano impatta bene di testa ma trova il palo a dirgli di no.

Il Budoni attende per provare a colpire in contropiede e riesce a sfruttare un punto debole emerso nelle ultime giornate in casa San Marzano. Mauriello asseconda l'imbucata di Leveh che con un gran bel controllo al volo mette fuori causa il portiere Cevers e insacca a porta vuota.

Marotta e compagni hanno il merito di non scomporsi più di tanto e dopo soli 5 minuti raddrizzano il risultato.

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo proprio Marotta raccoglie una respinta della difesa e di prima intenzione apre per Uliano sul fronte sinistro. Il centrocampista ex Nocerina e Gelbison alza la testa e accomoda un assist rasoterra sui piedi di Musumeci che trova il suo secondo gol con la maglia del San Marzano.

Nella ripresa è Camara che prova a trascinare i suoi. A metà frazione Mancini ruba palla a trequarti e serve il francese che si accentra e conclude alto. Lo stesso numero 19 blaugrana semina spesso il panico ma non trova la giusta assistenza dai compagni. Accade lo stesso anche in pieno recupero, quando Camara si libera in dribbling di quattro avversari ma sul suo assist rasoterra Bacio Terracino non sa approfittarne per realizzare il gol-vittoria.