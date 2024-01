San Marzano, risoluzione consensuale con Cipolla

Si separano le strade tra il San Marzano e il calciatore Daniele Cipolla. Il 25enne atleta cosentino era stato tesserato in estate su esplicità richiesta dell'ormai ex tecnico Domenico Giampà, che lo aveva già avuto alle sue dipendenze al Città Sant'Agata e alla Paganese.

In maglia blaugrana ha giocato otto gare, tre delle quali in Coppa Italia di Serie D, destreggiandosi da centrale difensivo, centrocampista ed esterno di fascia, confermando le caratteristiche da jolly spesso evidenziate da mister Giampà. A seguito di un infortunio, Cipolla non aveva trovato più spazio e il cambio alla guida tecnica del San Marzano ha ridotto ulteriormente lo spazio per lui.

Con le gare disputate in maglia blaugrana, il bottino di presenze in Serie D per Cipolla è salito a quota 92, cui si aggiunge l'importante esperienza tra i professionisti con la maglia del Rende.

Il jolly calabrese è il settimo calciatore ad aver lasciato il San Marzano nel corso della sessione invernale di calciomercato: tra prestiti e partenze defintive, non fanno parte più dell'organico anche i vari Emmanouil, Maimone, Melillo, Montoro, Casillo, Scoppetta e Penka.