San Marzano-Cassino 0-0: campani bloccati dal bunker laziale

Il San Marzano non riesce a scardinare il bunker del Cassino e non va oltre lo 0-0 casalingo al Comunale di Palma Campania. La formazione di Giampà rischia in un paio di circostanze nella prima mezz'ora, poi prende gradualmente campo ma non trova lo spunto decisivo per portare a casa l'intera posta in palio.

La squadra di Carcione resta dopo tre giornate l'unica a non aver ancora subito gol, pur avendone realizzato uno solo nella scorsa gara contro la Cavese. I laziali vanno due volte vicini al vantaggio poco prima della mezz'ora, col portiere Pareiko costretto agli straordinari prima su Ingretolli, poi su Mileto.

Di contro, il San Marzano fallisce una ghiotta chance con Allegretti e si vede annullare il vantaggio realizzato dall'under Musso, “pizzicato” in dubbio fuorigoco dal primo assistente.

Nella ripresa il Cassino serra le fila e l'undici di Giampà riesce a portare pericoli solo nell'ultimo quarto di gara. Di Gennaro allarga troppo la mira con una volée di sinistro da buona posizione. Poi Mele sfiora l'incredibile autogol su corner di Marotta. Ci prova infine Maimone che, su servizio di Camara, conclude centralmente sprecando l'ultimissima opportunità per i blaugrana.