San Marzano-Cassino, Giampà alza la voce: «Dobbiamo cambiare marcia!»

«Se vogliamo divertirci dobbiamo assolutamente cambiare marcia». Il diktat di Domenico Giampà per il suo San Marzano alla vigilia della gara casalinga contro il Cassino. I blaugrana sono reduci dalla cocente sconfitta esterna contro il Cynthialbalonga, maturata al termine di una partita comunque ben giocata dal San Marzano, punito per la poca concretezza sotto porta.

«Nel calcio però non sempre le buone prestazioni portano vittorie - ha aggiunto Giampà nella conferenza stampa prepartita -.

La pecca che stiamo avendo è che non siamo sempre concentrati per tutta la gara. Dunque dobbiamo lavorare di più proprio su questo aspetto».

Un'occhiata all'avversario, un Cassino «che ha lo stesso tecnico dell’anno scorso e che ha confermato diversi uomini della scorsa stagione. Dunque una formazione collaudata, che viene da due partite senza subire gol. Ma domani mi aspetto una grande reazione della mia squadra; dobbiamo pensare a noi stessi mettendo tutta la nostra forza in campo».

L'allenatore ex Paganese non concede indizi sulle scelte di formazione per domani, pur affermando che «potrebbe esserci qualche cambiamento rispetto a domenica scorsa, visto che ho una squadra completa e con diversi “doppioni”. A livello fisico siamo in crescendo e anche contro il Cynthialbalonga correvamo di più dei nostri avversari. Dunque non penso che sia una questione atletica ma solo ed esclusivamente di giusta concentrazione».