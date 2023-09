San Marzano in Coppa a Manfredonia: Giampà rinuncia a capitan Di Gennaro

San Marzano domani in campo a Manfredonia per il primo turno di Coppa Italia. Dopo aver espugnato il Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere, la truppa blaugrana prova a staccare il pass per il turno successivo della manifestazione tricolore contro un'altra neopromossa in Serie D.

Sarà il remake della gara vista nella scorsa stagione, nel primo turno della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. «Ma ovviamente sarà tutt'altra partita - ha spiegato mister Domenico Giampà -, visto che le due squadre sono cambiate tantissimo rispetto all'anno scorso. Per noi l'avversario è un'incognita, visto che non sappiamo quali innesti siano stati fatti negli ultimi giorni dalla società pugliese rispetto alla partita di domenica scorsa con il Portici».

Mancherà per squalifica capitan Di Gennaro, «ma non avrebbe comunque giocato domani a Manfredonia - ha aggiunto il tecnico blaugrana - perché ho intenzione di concedere a tutti i calciatori un buon minutaggio in vista del campionato.

Avendo anche la fortuna di allenare atleti che mi permettono di poter cambiare volto alla squadra a seconda dell'andamento delle partite».

Ci sarà ampio turnover, ma l'allenatore del San Marzano non concede anticipazioni sugli uomini che schiererà in campo dal primo minuto. «A livello fisico siamo a buon livello come previsto - ha spiegato Giampà - e credo che arriveremo al 100% della condizione in poche settimane. La vittoria di Santa Maria ha dimostrato che siamo una squadra che sa anche soffrire».