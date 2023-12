San Marzano-Cos Sarrabus 2-2: i blaugrana sprecano troppo

Il San Marzano pareggia in doppia rimonta contro la Cos Sarrabus Ogliastra. Al Comunale di Palma Campania termina 2-2 con i sardi due volte in vantaggio e due volte ripresi dall'undici di Zironelli. Gli ospiti partono a ritmi alti, con un pressing asfissiante fino all'area di rigore dei padroni di casa, messi spesso in difficoltà. Ma la prima chance è del San Marzano col palo a dire di no al diagonale di Favo.

Al 25' Demontis trova una palla vagante al limite dell'area e la scarica in porta con una sventola che sorprende Cevers per lo 0-1. Un gol che fa sbandare i padroni di casa, visto il rischio corso un minuto dopo su incursione di Loi. Poi tre chance per i blaugrana.

Alla mezz'ora Ferrari cincischia troppo in area si fa respingere la conclusione, sul proseguimento dell'azione Di Gennaro sfiora l'incrocio dei pali. In chiusura è Camara a concludere troppo centralmente dal fronte sinistro.

Nella ripresa il San Marzano prende campo, ma spreca ancora tre chance ravvicinate prima con Camara, poi con le conclusioni di Muñoz e Ferrari che trovano un doppio salvataggio a porta ormai sguarnita. Il pari arriva al 21' con Altobello, bravo a girare a rete di testa su cross dalla sinistra. Poco prima della mezz'ora Camara ha il pallone del vantaggio ma a tu per tu col portiere ci prova con un debolissimo lob salvato da Satta.

La dura legge del gol punisce l'undici di Zironelli al 32', con Ladu che manda la sfera nel "sette" su punizione ingenuamente concessa da Marotta. Altra sbandata, altro rischio per i blaugrana con Aloia che conclude di un soffio sul fondo su iniziativa di Nurchi.

Al 39' il nuovo pareggio è firmato da Uliano, che scarica una sventola di sinistro da lunga distanza sulla quale è evidente la topica del portiere ospite. Nel finale ancora chance per i blaugrana, con un nuovo salvataggio di Satta su tiro-cross di Muñoz, un colpo di testa fuori misura di Altobello e un diagonale di Ferrari che sibila accanto al palo ed esce. In mezzo, una punizione del solito Ladu con incertezza di Cevers che Nurchi non riesce a sfruttare.