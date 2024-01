San Marzano-Cynthialbalonga 0-2: secondo ko di fila per i blaugrana

Seconda sconfitta consecutiva per il San Marzano, che si arrende tra le mura amiche a una cinica Cynthialbalonga. La formazione ospite capitalizza al meglio due disattenzioni della squadra di casa, trovando la via della rete sugli sviluppi di due falli laterali. I blaugrana colpiscono due legni, trovando nel portiere Fusco un ostacolo insormontabile soprattutto nella ripresa.

Il San Marzano colpisce una traversa dopo pochi minuti con Muñoz su verticalizzazione di capitan Di Gennaro.

Il vantaggio ospite arriva invece al 21' con Di Cairano, troppo libero a centro area su cross basso di Capaldo dalla sinistra. La reazione del San Marzano arriva dai piedi di Ferrari e di Di Gennaro, ma la mira non è delle migliori.

Sale in cattedra Fusco nei primi minuti della ripresa. L'estremo ospite devia in angolo un tentativo di Ferrari; sul corner seguente si allunga a respingere un colpo di testa di Altobello, trovando poi l'aiuto del palo sul tiro a botta sicura di Musso. Ci riprovano senza successo ancora Di Gennaro e il neo-entrato Camara, ma alla mezz'ora arriva la doccia gelata: ancora da fallo laterale il pallone arriva al centro per Doratiotto che piazza la zampata vincente per lo 0-2.

La Cynthialbalonga alza le barricate chiudendo ogni varco. Serrando ulteriormente le fila in pieno recupero, quando Cappai si fa espellere per un colpo proibito ad Altobello a palla lontana. Al 52' Fusco è ancora prontissimo, neutralizzando in pochi secondi le conclusioni di Bruno e Mancini.