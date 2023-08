San Marzano, Di Gennaro il capitano: martedì il primo test con l'Avezzano

Seduta mattutina per il San Marzano allo stadio Comunale di Pienza, in provincia di Siena. Si è chiusa oggi la seconda settimana di lavoro precampionato per i blaugrana, che alloggiano a Chianciano Terme per il ritiro che anticipa il primo campionato di Serie D della storia sportiva del club.

Nella consueta chiacchierata di inizio seduta, l'allenatore Domenico Giampà ha comunicato alla squadra i nomi di capitano e vice per la stagione 2023-24, affidando i ruoli rispettivamente a Davide Di Gennaro ed Errico Altobello, viste le rispettive esperienze professionali.

Il trainer di Girifalco ha tracciato un bilancio più che positivo delle sue prime due settimane alla guida del San Marzano: «A fine giornata rientro in camera con grande soddisfazione, perché vedo che tutti stanno dando il massimo e stanno spingendo a fondo per arrivare pronti alla nuova stagione.

Mi fa piacere notare che da parte di tutti c’è un grande impegno nel lavoro fisico e in quello tattico. E questo è un ottimo viatico per approcciare al meglio agli impegni ufficiali».

Tra due giorni i balugrana sosterranno la prima sgambatura precampionato. Martedì 8 agosto, alle 17.30, la squadra di Giampà disputerà un test-match con l'Avezzano di mister Giuseppe Ferazzoli allo stadio Comunale di Torrita di Siena. Un appuntamento importante, contro una formazione di pari categoria, che servirà al tecnico blaugrana per verificare le condizioni fisiche del gruppo ma soprattutto l'apprendimento delle sue idee di gioco da parte dei calciatori.