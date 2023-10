San Marzano, il diktat di Giampà: «In campo con la bava alla bocca»

«Voglio una squadra che scenda in campo con la bava alla bocca». Non usa mezzi termini Domenico Giampà in vista dell'impegno interno del San Marzano contro la Romana, in programma domani al Comunale di Palma Campania. I blaugrana sono ancora a secco di vittorie e viaggiano nella zona rossa della classifica nel girone G di Serie D.

«Quella di domani è sicuramente la partita più importante – avverte il tecnico –.

Oggi ci ritroviamo penultimi e la mia squadra sta raccogliendo troppo poco per quello che facciamo in settimana. Di solito il lavoro paga ma per adesso non è così per noi. Sappiamo di essere una squadra forte, ma abbiamo solo 2 punti e l’unica medicina che conosco è quella del lavoro».

A inizio stagione mister Giampà aveva indicato la Romana tra le squadre meglio attrezzate, visto il piazzamento finale nello scorso campionato di Serie D: «Di fronte avremo un avversario motivato e nonostante abbia cambiato allenatore non ha cambiato modo di giocare, pur con altri movimenti in campo».

Tuttavia l'allenatore calabrese preferisce concentrare l'attenzione sui suoi. «In questi momenti si deve lavorare più sulla testa, anche se nell’ultima gara non abbiamo offerto una grossa prestazione. Domani abbiamo l’obbligo di fare una grande partita. E non c’è bisogno di fare appelli ai tifosi; se ci hanno seguito in buon numero in Sardegna vuol dire che anche in casa ci saranno a sostenerci. Ma in questo momento siamo noi a dover trascinare loro perché siamo in difetto sul piano dei risultati».