San Marzano, domani il recupero: out Marotta e Di Gennaro, tre rientri

Il San Marzano scenderà in campo domani pomeriggio allo stadio Ninetto Martinez - fischio d'inizio alle 14.00 - per rendere visita all'Atletico Uri. Si gioca il recupero della gara valida per la ventiquattresima giornata, rinviata per l'impegno alla Viareggio Cup di Tirelli, estremo difensore della formazione sassarese.

Mister Zironelli dovrà fare a meno dello squalificato Marotta e di capitan Di Gennaro.

Quest'ultimo, uscito malconcio dalla gara di sabato contro il Gladiator, ha subito una lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra.

Tre i rientri che bilanciano le due importanti assenze. Tornano tra i disponibili l'esterno mancino Balzano e l'attaccante Allegretti, che ha finalmente smaltito il problema fisico che lo ha costretto ai box per alcuni mesi. Un'alternativa importante in prima linea per mister Zironelli, che domani ritroverà anche il centrocampista Uliano, che ha scontato sabato scorso la squalifica e andrà a riprendersi verosimilmente una maglia da titolare.

La squadra è partita oggi alla volta della Sardegna dopo la seduta di rifinitura mattutina sul sintetico del campo Gatti e Pellegrino di Striano.