San Marzano all'esame Sassari: il difensore Bruno fermo ai box

Il San Marzano sarà di scena domani pomeriggio al Vanni Sanna contro il Sassari Latte Dolce. I blaugrana cercano la prima storica vittoria in Serie D, rendendo visita a una compagine che ha avuto un inizio altalenante in stagione. Tra i campani mancheranno il centrale difensivo Bruno e l'esterno Cusati, con mister Giampà a studiare tutte le soluzioni utili per affrontare i sassaresi.

In conferenza stampa pre-gara, il viceallenatore Stefano Dicuonzo ha sottolineato le difficoltà dell'impegno di domani «contro una squadra che ha qualità importanti.

Starà a noi approcciare al meglio la partita anche se siamo contenti finora per quello che abbiamo espresso nelle gare già giocate, visti i pericoli che portiamo in area avversaria. Ci manca purtroppo il gol, che è un dettaglio fondamentale per decidere l’esito di una partita».

Poche le giornate finora disputate per cominciare a delineare i reali valori del campionato, ma mister Dicuonzo sottolinea che «i punti sono pesanti sia all’inizio che nella parte finale di una stagione. Noi dobbiamo centrare la giusta prestazione e provare a ottenere il bottino pieno. Sappiamo quali sono i nostri pregi e i difetti e sappiamo dove possiamo migliorare. Di certo non possiamo imputare nulla ai ragazzi sull’impegno che mettono in allenamento e in partita. Le loro qualità non si discutono».

A Sassari lo staff tecnico del San Marzano si attende la stessa verve delle altre gare finora giocate, «mettendo in campo tutte le nostre qualità per gestire e condurre la partita, provando ovviamente a finalizzare le nostre idee di gioco».