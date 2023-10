San Marzano, Fusco è il nuovo ds. Romano: «Aggiungerà esperienza»

Pietro Fusco è il nuovo direttore sportivo del San Marzano Calcio. L'esperto dirigente napoletano si aggiunge dunque allo staff blaugrana dopo il biennio a capo dell'area tecnica della Cavese. Sambenedettese e Spezia i club in cui Fusco ha ricoperto ruoli dirigenziali, dopo una breve parentesi da allenatore e un'importante carriera da calciatore tra Serie A, B e C.

Il presidente Felice Romano ha ribadito che la scelta è ricaduta su «un uomo di calcio che vanta importanti trascorsi da calciatore e porterà al San Marzano Calcio una notevole componente di esperienza.

L’arrivo del signor Fusco contribuirà quindi a dare una scossa in positivo a tutto l’ambiente. Nell’ottica di costruire e migliorare piuttosto che distruggere, ho scelto di fare un salto di qualità con l’ingaggio del direttore sportivo, al quale rinnovo il mio personale in bocca al lupo per questa avventura blaugrana».