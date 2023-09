San Marzano, Giampà non fa drammi: «Gara ben giocata, è mancato il gol»

«Alla squadra posso rimproverare ben poco». Domenico Giampà non si fascia la testa dopo la sconfitta del San Marzano sul campo del Cynthialbalonga. Punteggio finale di 2-0 per i padroni di casa in una gara in cui i blaugrana non sono riusciti a sfruttare le diverse ghiotte occasioni costruite.

«Abbiamo giocato - ha sottolineato il tecnico calabrese -, ci siamo presentati almeno tre volte a tu per tu con il portiere. Peccato che nelle prime due partite di campionato abbiamo raccolto molto meno rispetto a quello che realmente meritiamo. Vuol dire che quello che facciamo non basta e che dobbiamo dare ancora di più».

Tanti gli interventi del portiere Fusco, diverse le azioni pericolose eppure al triplice fischio il San Marzano si ritrova a commentare una sconfitta. «Un qualcosa di inspiegabile, ma ci sono periodi in cui costruisci meno e fai gol alla prima azione e altri un po’ così.

Ma questa squadra ha qualità e se ha pazienza può vincere in qualsiasi momento. Quando perdi devi andare a cercare difetti, ma resto convinto che la squadra abbia giocato come doveva. Ai ragazzi avevo chiesto di non essere presuntuosi e in campo sono stati bravi a battagliare a giocarsela nel modo giusto».