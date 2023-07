San Marzano, Giampà in panca: mercoledì 12 la presentazione

Il San Marzano presenterà mercoledì 12 luglio prossimo il nuovo tecnico Domenico Giampà. La società ha ufficializzato questa mattina l'ingaggio dell'allenatore che nella passata stagione ha guidato la Paganese sfiorando il ritorno in Serie C.

Per la prima annata in Serie D, dunque, la società del presidente Felice Romano ha scelto un trainer giovane ma che ha già raccolto importanti risultati in categoria. Prima dell'esperienza sulla panchina azzurrostellata, infatti, Giampà era stato protagonista di una stagione eccezionale alla guida del Città di Sant'Agata nel girone I di Serie D, conquistando a sorpresa la qualificazione ai playoff, conclusi con la sconfitta per mano della Cavese.

Curriculum di tutto rispetto da calciatore per Giampà, che ha giocato in Serie A con le maglie di Messina e Ascoli, collezionando anche numerose presenze in cadetteria tra le file di Lucchese, Crotone, Ternana, lo stesso Messina, Modena e Salernitana.

Giampà sarà seguito al San Marzano da tutto lo staff tecnico che ha già lavorato con lui a Pagani.

L’allenatore in seconda sarà Stefano Dicuonzo, ex calciatore di Juve Stabia (Serie B) e Paganese (Serie C). Il preparatore dei portieri sarà Remo Chiappa, il preparatore atletico Giuseppe Sestito e il match analyst Vincenzo Sgrò, quest'ultimo già al fianco di Giampà nell’esperienza al Città di Sant’Agata.