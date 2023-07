San Marzano, Giampà si presenta: «Nuova sfida in un club ambizioso»

«Ho accettato una nuova sfida personale in un club ambizioso». Così Domenico Giampà ha motivato la scelta di accettare le proposte del San Marzano per la stagione 2023-24. Nel corso della conferenza stampa di presentazione tenuta questa mattina nella sede del club, il tecnico calabrese s'è detto «orgoglioso di essere l'allenatore del primo campionato di Serie D per il sodalizio blaugrana». E ha sottolineato di esser stato «contagiato dall'entusiasmo del presidente, della società e della piazza per questo progetto sportivo».

Le ambizioni del patron Felice Romano sono chiare.

A più riprese ha dichiarato, anche in passato, che il suo sogno sarebbe quello di condurre la squadra fino alla Serie C. E s'è detto convinto di aver scelto l'uomo giusto per tentare il salto di categoria.

«Sarà un campionato difficile e noi siamo alla nostra prima esperienza - ha aggiunto il direttore generale Antonio Langella - ma vogliamo entrare in Serie D dalla porta principale, senza recitare il ruolo della “Cenerentola” del campionato».

Nei prossimi giorni il club ufficializzerà i primi acquisti e le date del precampionato, dal raduno al ritiro che dovrebbe concludersi poco prima di ferragosto.