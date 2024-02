San Marzano-Ischia 0-2: Longo e Di Meglio nella ripresa

L'Ischia batte a domicilio il San Marzano e si rilancia nella corsa playoff nel girone G di Serie D. Gli isolani ottengono il quarto successo lontano dalle mura amiche, trovando in Longo e Di Meglio i finalizzatori di giornata nello 0-2 maturato al Comunale di Palma Campania.

Successo meritato per la squadra di mister Buonocore, che pure doveva fare a meno di titolari del calibro di Maiorano, Baldassi e Talamo, oltre a Ballirano e Chiariello. Di contro la formazione di Zironelli ha evidenziato le solite difficoltà in fase conclusiva, con pochi tentativi realmente pericolosi dalle parti di Vivace.

Il primo tempo termina a reti inviolate, sebbene sia l'Ischia a rendersi più volte pericolosa, con Longo bravo a creare spesso spazi per i compagni di reparto e Mattera, nell'inedita posizione di attaccante esterno, capace di mettere in ambasce la difesa di casa in almeno tre circostanze.

Nel finale di frazione Musso, in proiezione offensiva, sfiora il vantaggio per il San Marzano.

Nella ripresa, dopo un'occasione-lampo per gli ospiti con Longo, i padroni di casa restano in 10: Uliano, già ammonito per proteste, rimedia fallosamente a un controllo errato e incassa il secondo giallo. Dopo pochi minuti Longo si incunea bene in area e incrocia alla perfezione sul secondo palo per lo 0-1. La parità numerica si ristabilisce alla mezz'ora con Pastore capace di farsi ammonire due volte in pochi secondi. Ma il San Marzano non riesce ad approfittarne, incassando addirittura lo 0-2 su un'azione contestata dai padroni di casa per un presunto fuorigioco.

Nel finale il forcing blaugrana non trova concretizzazione, mettendo nei guai la formazione di Zironelli che rischia di ripiombare in zona playout.