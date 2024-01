San Marzano ko, Zironelli deluso: «Ci è mancato l'ultimo passaggio»

Mauro Zironelli commenta con un pizzico di rammarico la sfortunata sconfitta del San Marzano ad Anzio, maturata nel finale con un autogol. Più che sull'episodio, però, l'allenatore blaugrana si sofferma sulla prestazione dei suoi, non all'altezza di quanto espresso nelle partite precedenti.

«Abbiamo fatto un brutto primo tempo e non siamo stati tignosi come in altre partite. Abbiamo comunque trovato buone linee di gioco ma ci è forse mancato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo siamo un po’ calati e può accadere, anche se a mio avviso non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo ricordare bene in cosa siamo mancati».

È il primo passo falso della gestione tecnica di Zironelli, quasi fisiologico dopo una serie positiva di 13 gare che comprende anche le ultime sotto la guida tecnica di Giampà.

Il trainer blaugrana sottolinea che «nel secondo tempo l'unico tiro c'è stato con Di Gennaro su punizione ed è obiettivamente poca roba rispetto al solito. Abbiamo provato a cambiare qualcosa ma non è andata meglio. Rispetto alle occasioni precedenti siamo stati un po’ troppo morbidi e abbiamo peccato nelle conclusioni».