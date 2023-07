San Marzano, la prima pietra per il restyling dello stadio

«Un altro importante passo in avanti per il progetto sportivo del San Marzano Calcio». Così il presidente Felice Romano ha commentato la cerimonia di posa della prima pietra per i lavori di riqualificazione dello stadio Comunale. Questa sera, davanti a oltre 200 tifosi, il massimo dirigente della società blaugrana ha dato il via alla fase operativa del progetto di restyling dell'impianto.

«L’affidamento dello stadio al San Marzano Calcio - ha spiegato il sindaco Carmela Zuottolo - prevede l’uso gratuito per attività e manifestazioni delle scuole cittadine, oltre che la disponibilità all’utilizzo per eventi non solo sportivi, anche in un’ottica di inclusione in collaborazione con le associazioni del territorio».

I lavori, che saranno interamente a carico della società presieduta da Felice Romano, prevedono la creazione di nuove tribune, l'ampliamento della palazzina spogliatoi e l'estensione in lunghezza e larghezza dell'attuale rettangolo di gioco, sul quale sarà installato un manto in erba sintetica di ultima generazione.

Nel corso della serata il presidente blaugrana ha ricevuto una medaglia celebrativa per la promozione in Serie D del San Marzano Calcio dalle mani di Giuseppe Dello Iacono, storico consigliere del Dipartimento Interregionale.