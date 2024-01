San Marzano-Latte Dolce 2-0: blaugrana fuori dal tunnel

Vittoria scacciacrisi per il San Marzano, che batte per 2-0 il Sassari Latte Dolce e si allontana dalle sabbie mobili della classifica nel girone G di Serie D. I ragazzi di Zironelli cancellano la pessima prestazione di domenica scorsa contro il Cassino, riuscendo ad avere un ottimo impatto col match.

Piede pigiato da subito sull'acceleratore per i blaugrana, che creano tre occasioni nitide nel primo quarto d'ora senza però riuscire a concretizzarle.

I sardi vorrebbero puntare sul contropiede, ma nel primo tempo non sono mai pericolosi. Uliano e Di Gennaro dettano legge a centrocampo, Bacio Terracino è al solito inesauribile e stavolta c'è anche un Ferrari finalmente tornato ai suoi standard.

Tanta corsa, numerose spizzate a favore i compagni di reparto, ma soprattutto due reti di ottima fattura a fissare il punteggio già prima dell'intervallo. Al 35’, su cross di Mancini, il centravanti è una scheggia a tagliare in diagonale verso il primo palo, girando a rete con una perfetta torsione di testa. Meglio ancora fa al 40’ quando, dopo un duetto con Di Gennaro, sfodera una “forbice” al volo che non lascia scampo al portiere avversario.

Nella ripresa il Latte Dolce reagisce e trova in Kaio l'elemento più pericoloso. Sulla corsia destra difensiva, il San Marzano soffre un po' la verve del numero 19 che arriva anche alla conclusione in almeno quattro circostanze. Dal canto suo la squadra di Zironelli avrebbe più di un'occasione per incrementare il bottino coi soliti Ferrari e Di Gennaro, oltre che col subentrato Camara. Ma al triplice fischio è comunque la squadra del presidente Romano a esultare, provando a buttare via tutte le tossine accumulate nei primi turni del girone di ritorno.