San Marzano, nuovi under in gruppo: due portieri e un esterno per Giampà

Il San Marzano Calcio ha reso noto di aver trovato l’accordo con tre nuovi atleti under già a disposizione del tecnico Domenico Giampà per il campionato di Serie D 2023-24.

Tra i pali si contenderanno la maglia da titolare Daniil Pareiko e Leonards Cevers, entrambi classe 2005. Di nazionalità estone, Pareiko arriva a titolo temporaneo dalla Spal. Con la formazione estense ha disputato il campionato Under 18, facendo anche parte del roster della Primavera 2. Prima di approdare in Italia, ha percorso l’intera trafila del settore giovanile del Levadia Tallinn.

Il giovane lettone Cevers approda quest’anno per la prima volta in Italia dopo l’esperienza nelle giovanili e nella prima squadra del FK Tukums 2000, formazione che milita nella Prima Divisione del campionato lettone.

Il terzo volto nuovo in casa blaugrana è Giacomo Mancini, jolly di fascia classe 2004, che giunge a titolo temporaneo dal Giugliano.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha collezionato presenze nelle formazioni giallorosse Under 17 e Under 18, prima di essere ceduto in prestito alla Ternana. Con l’Under 19 delle “fere” ha disputato 27 partite tra campionato Primavera 2 e Coppa Italia di categoria.