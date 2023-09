San Marzano, ok Cipolla e Marotta: Giampà chiede una gara di sacrificio

«Giochiamo contro una squadra in salute, che attacca con cinque o sei uomini contemporaneamente e quindi domani saremo chiamati ad alzare il livello della prestazione e a fare una gara di sacrificio». Domenico Giampà tratteggia alla vigilia l'impegno esterno del suo San Marzano contro il Cynthialbalonga.

I laziali hanno sfiorato domenica scorsa il successo esterno contro la Nocerina, «confermando quanto di buono avevano fatto in Coppa Italia contro il Cassino, squadra che ha cambiato ben poco rispetto allo scorso anno. Per quanto ci riguarda - ha evidenziato l'allenatore blaugrana - alla prima giornata abbiamo concesso qualcosina ma abbiamo sempre spinto e forse anche a causa del caldo siamo stati poco lucidi per l'ultimo passaggio».

Out gli under Cusati, Montoro e Scoppetta, mister Giampà recupera per domani il jolly Cipolla, reduce da squalifica e il fantasista Marotta, che ha smaltito definitivamente i problemi fisici e potrà offrire il suo prezioso apporto in fase offensiva.