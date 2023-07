San Marzano in partenza per il ritiro: un nuovo difensore under in gruppo

Il San Marzano ha concluso oggi la prima parte del lavoro precampionato in sede. Dopo alcuni giorni di allenamento allo stadio comunale di Striano, la squadra del presidente Felice Romano è partita alla volta di Chianciano Terme, quartier generale del ritiro blaugrana.

In gruppo c'è anche il difensore centrale Umberto Musso, classe 2004, proveniente dal Cosenza Primavera e con esperienze nelle giovanili di Palermo, Parma e Sampdoria. Sono 27 in totale i convocati di mister Domenico Giampà, che attende ancora qualche ritocco in attesa dell'avvio ufficiale della stagione.

PORTIERI: Ivano Feola, Luca Lucenti (’06), Giuseppe Palladino (’03)

DIFENSORI: Errico Altobello, Marco Balzano (’04), Luca Bruno, Stefano Chiariello, Giuseppe Cusati (’03), Michele Frulio (’04), Umberto Musso (’04), Tommaso Pisciotta (’05), Francesco Somma (’03)

CENTROCAMPISTI: Alfonso Caldiero (’05), Gianluca Casillo (’04), Daniele Cipolla, Davide Di Gennaro, Vasilios Emmanouil, Vittorio Favo, Giuseppe Maimone, Salvatore Montoro (’04), Ricards Penka (’04)

ATTACCANTI: Diego Allegretti, Fodè Camara, Nicola Ferrari, Mario Marotta, Marco Pio Scoppetta (’04), Andrea Tripicchio