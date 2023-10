San Marzano-Romana 2-0: prima vittoria blaugrana in D

Arriva alla quinta giornata la prima storica vittoria in Serie D per il San Marzano. Con una gara gagliarda, pur iniziata con un pizzico di tensione dovuta ai risultati precedenti, i ragazzi di mister Giampà battono per 2-0 un'ostica Romana, cancellando il fastidioso zero dalla casella dei successi in campionato.

La formazione ospite, guidata da D'Antoni, s'è presentata in almeno due circostanze nella prima parte della gara al cospetto dell'estremo di casa Cevers, trovando provvidenziali interventi dei difensori. Al 31’ la gara si sblocca con una precisa verticalizzazione di Favo per Allegretti, che in un attimo si accomoda la sfera con un controllo orientato e fulmina il portiere nell'angolino lontano.

La Romana prova a reagire ma il pericolo più grosso lo corre proprio la difesa capitolina, quando il portiere Allegrucci deve sfoderare un bel riflesso sul diagonale ravvicinato di Camara.

Nella ripresa il taccuino delle azioni pericolose rimane pressoché intonso fino alla mezz'ora. Il neo-entrato Ferrari libera Camara con una ficcante spizzata di testa, ma il francese si ritrova accerchiato dai difensori ospiti e conclude debolmente. Al 36’ il raddoppio arriva dalla panchina. Balzano innesca a sinistra Marotta, che ci mette un attimo per “percepire” la presenza di Ferrari sul secondo palo: cross al bacio, tap-in di rabbia e tre punti in ghiaccio.