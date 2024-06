San Marzano, cala il sipario: Romano fa un passo indietro

Nubi nere si addensano sul futuro del San Marzano Calcio. Con una nota molto eloquente, il patron blaugrana Felice Romano ha annunciato di voler fare un passo indietro e di non voler più portare avanti il suo progetto sportivo. «Con dispiacere - si legge nel comunicato del presidente - ho appreso che la mia partecipazione alla vita politica della nostra comunità è stata usata strumentalmente per provare a demolirmi. Preso atto di questo tipo di atteggiamento, dopo i ripetuti attacchi ricevuti in questo periodo, con grande dolore e rammarico ho deciso di fare un passo indietro».

Il noto imprenditore conserviero è alla guida del San Marzano da alcuni anni, portando la squadra dal campionato di Promozione alla prima storica partecipazione al campionato di Serie D. «In questi anni ho provato a realizzare il sogno mio e di una comunità intera, raggiungendo traguardi importanti come la promozione in D, il rifacimento dello stadio Comunale e tutte le altre iniziative sociali e culturali messe in campo.

Ma il mio impegno a far crescere la nostra comunità si è rivelato un boomerang che mi costringe a recedere dagli impegni presi».

Felice Romano s'è detto rammaricato per la scelta fatta, sia sul piano umano che imprenditoriale. «Lucifero se ne va!», la frase che esprime in maniera più che eloquente la delusione del patron blaugrana, che ha concluso la nota stampa invitando chiunque «a farsi avanti, auspicando che possa succedermi e portare a termine il nostro sogno».