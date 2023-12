San Marzano, secondo blitz di fila: tris dei blaugrana alla Boreale

Il San Marzano centra la seconda vittoria esterna consecutiva, battendo a domicilio la Boreale per 0-3. Match contraddistinto da freddo polare e soprattutto un forte vento che ha condizionato il gioco delle due compagini.

Nel primo tempo i padroni di casa provano a compensare il gap tecnico mettendola sull'agonismo, ma sono del San Marzano le migliori occasioni, col portiere laziale Corriere bravo a disinnescare i tentativi di Musumeci e Di Gennaro. Impegnato in una circostanza anche l'estremo Cevers, ma sono ancora i blaugrana ad arrivare spesso al tiro, pur peccando nella mira.

Nella ripresa, a fronte di un inizio brillante dei padroni di casa che provano a sfruttare il vento favorevole, è l'undici di Zironelli a indirizzare il match.

Al quarto d'ora il difensore Musumeci s'inventa una gran bella rovesciata che si insacca all'incrocio dei pali. Di Gennaro centra il “sette” su punizione, prima che Corriere si opponga a Ferrari. Ma sono solo le prove del raddoppio, che arriva al 25' con Camara, servito da Ferrari dopo un buon recupero palla al limite dell'area.

Al 40' c'è tempo per il tris, con Cusati che ruba un ottimo pallone sul lato corto dell'area di rigore, Cuomo irrompe per pennellare un cross sulla testa di Coly, che mette il punto esclamativo al match. Tre punti importanti per la formazione del presidente Felice Romano, che si aggancia al trenino playoff e mercoledì è attesa dal big match casalingo con la capolista Cavese.