San Marzano sprecone a Genzano: il Cynthialbalonga vince per 2-0

Un gol per tempo condanna il San Marzano alla sconfitta nella prima trasferta stagionale di campionato. A Genzano di Roma i ragazzi di Giampà cedono il passo a un cinico Cynthialbalonga, che vince col punteggio di 2-0 grazie a una rete maturata su schema da calcio d'angolo e a un calcio di rigore nel recupero della ripresa.

Si mordono i gomiti i blaugrana per le nitidissime palle-gol sciupate da Ferrari poco dopo il vantaggio laziale e all'alba della ripresa.

Occasionissime che si aggiungono alle conclusioni scoccate verso lo specchio della porta a più riprese da Di Gennaro - che ha trovato nel portiere di casa Fusco la sua bestia nera -, Camara e Cipolla.

Nella ripresa il Cynthialbalonga viene di fatto costretto a rintanarsi nella sua metà campo per tentare la carta del contropiede. In un paio di circostanze arrivano conclusioni che però non centrano lo specchio della porta blaugrana difesa da Cevers. E in pieno recupero, su una leggerezza difensiva, i padroni di casa guadagnano un rigore trasformato con freddezza da Cappai che mette la parola fine al match.