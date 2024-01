San Marzano, squalifiche in difesa: intervento al ginocchio per Cusati

Problemi in difesa per il San Marzano in vista della gara interna con il Sassari Latte Dolce. I blaugrana dovranno infatti rinunciare ad Altobello e Musso, entrambi fermati dal Giudice Sportivo per una giornata perché giunti alla quinta ammonizione stagionale.

Il tecnico Zironelli ha comunque a disposizione le giuste alternative per sopperire alle due assenze, pur pesanti tenendo conto che i due calciatori hanno giocato tutte le 20 partite finora disputate dai blaugrana. La squadra resta in ritiro dopo la debacle esterna di domenica scorsa contro il Cassino.

Intanto buone notizie per il terzino Giuseppe Cusati, uno degli infortunati di lungo corso della formazione cara al presidente Felice Romano. L'esterno classe 2003 si è infatti sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A eseguire l'intervento l'equipe del prof. Cerulli presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo.