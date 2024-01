San Marzano, Uliano ok a Cassino: blaugrana a caccia del riscatto

Il San Marzano ha rifinito oggi la preparazione in vista dell’ostico impegno in trasferta contro il Cassino. Un recupero importante tra i blaugrana, che ritrovano tra i disponibili il centrocampista Uliano, reduce da uno stop per noie fisiche. Ancora assente Allegretti, che dovrebbe rientrare gradualmente a partire dalla prossima settimana. Lungo invece il decorso post infortunio per Cusati e Tripicchio, che restano ancora in bacino di carenaggio.

Il tecnico blaugrana Mauro Zironelli vuole «una pronta risposta dopo la sconfitta contro la Cynthialbalonga.

Domenica abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo colpito due legni e non siamo riusciti a buttarla dentro. Per assurdo, abbiamo subito gol nel nostro momento migliore sia nel primo che nel secondo tempo. Evidentemente non è sufficiente quello che facciamo».

L’allenatore punta sulla mancanza di gol realizzati nelle ultime tre partite, sottolineando che «il primo obiettivo sarà giocare con la testa libera e stando sereni. Queste due sconfitte di fila hanno provocato anche la comprensibile delusione dei tifosi e non è stato bello girarsi a fine partita e non trovarli sugli spalti. Però dobbiamo essere noi bravi a far girare tutto per il verso giusto, andandoci anche a cercare quella fortuna che ci è un po’ mancata».