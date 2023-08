San Marzano, Altobello e Allegretti: «Matricola sì, ma con un gran gruppo»

«Siamo una matricola della Serie D, ma la società ha dimostrato le sue ambizioni costruendo un grande gruppo». Errico Altobello e Diego Allegretti sono due tra i tanti volti nuovi del San Marzano, che si affaccia quest'anno per la prima volta al massimo campionato dilettantistico nazionale. Ma i due ex Cavese sono assolutamente certi che la formazione blaugrana potrà dire la sua in campionato.

«Ho scelto il San Marzano - ha affermato il difensore Altobello - perché mi ha stupito da subito l’entusiasmo del presidente e della dirigenza, che hanno costruito la squadra puntando in primis su atleti esperti, a cui affiancare giovani validi. La società s’è fatta trovare prontissima al salto di categoria e posso dire che il San Marzano non ha nulla da invidiare a piazze che vantano un importante blasone calcistico.

Questo rappresenta sicuramente un’ottima base per poter fare bene, unitamente al fatto che ci sono tutte le componenti e le competenze giuste al posto giusto».

Gli fa eco l'attaccante Allegretti, che punta sull'organico della formazione di mister Giampà, «costituito da diversi calciatori esperti con tanti giovani di talento. Un gruppo che avrà come primo obiettivo di questa stagione quello di restare stabilmente nella parte sinistra della classifica. In Serie D ogni girone nasconde le sue insidie, ma quando giochi da possibile “testa di serie” devi essere sempre sul pezzo fino alla fine, facendo affidamento in primis sul gruppo».