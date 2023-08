San Marzano, ultimo test in ritiro: blaugrana sconfitti dalla Pianese

Un calcio di rigore di Mignani a metà ripresa permette alla Pianese di battere il San Marzano nell'amichevole disputata questo pomeriggio dai blaugrana a Piancastagnaio. La formazione di mister Giampà ha fornito comunque ottime indicazioni dal punto di vista tattico, evidenziando ulteriori progressi in fatto di intesa tra i reparti.

Il tecnico ha tenuto a riposo precauzionale i vari Frulio, Emmanouil e Marotta, schierando nei due tempi una formazione a trazione anteriore. Camara e Ferrari si sono resi pericolosi nel primo tempo; ulteriori opportunità da rete sono capitate poi nella ripresa ai vari Casillo, Allegretti e Penka.

Il test contro la Pianese chiude il periodo di ritiro toscano per il San Marzano, che domani farà rientro in sede. La ripresa degli allenamenti è prevista per il prossimo 17 agosto.