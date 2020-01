Finisce con un pareggio a reti bianchi il derby tra San Tommaso e Giugliano. Una gara ben giocata da entrambe le squadre, ben messe in campo dai rispettivi allenatori. Più intrapredenti i tigrotti di Agovino (ancora assente per squalifica), privi dell'infortunato Caso Naturale, meglio il San Tommaso nella ripresa. Poche le azioni degne di note. Da segnalare, nel primo tempo, la splendida parata di Landi (portiere del San Tommaso) sull'incornata di Esposito e il miracolo di Mola, estremo difensore del Giugliano, quasi allo scadere del match.



Con il pari di oggi il Giugliano sale a quota 36 in classifica, rimanendo così agganciato alla zona playoff, mentre il San Tommaso (14 punti) continua a navigare nei bassifondi della graduatoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA