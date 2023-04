Sancataldese-Mariglianese 3-0: si spalancano le porte dell'Eccellenza

Adesso c’è anche il verdetto della matematica, che mette fine ad un’agonia durata un intero campionato. La Mariglianese – dopo due storiche stagioni in serie D – torna mestamente in Eccellenza. I biancazzurri ne prendono tre in casa della Sancataldese.

I siciliani indirizzano la gara nel primo tempo con Calabrese e nella ripresa blindano la vittoria coi sigilli di Baglione e Zerbo: tre gol che per la Mariglianese vogliono dire condanna.

Senza appello, come i numeri che sintetizzano il campionato dei biancazzurri: ben venti le sconfitte, solo sei le vittorie, altrettanti i pareggi; cinquantuno le reti subite, appena ventiquattro quelle all’attivo. Troppo poco per sperare nell’impresa di agganciare – se non altro – i playout. E così, dopo la storica e meritata salvezza della passata stagione, la Mariglianese sprofonda inesorabilmente in Eccellenza.