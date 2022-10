Santa Maria Cilento, finisce 0-0 sul campo della Sancataldese

Per il Santa Maria Cilento la trasferta in terra siciliana con il fanalino Sancataldese finisce in parità e i giallorossi portano a casa un solo punto. Di Gaetano propone il solito 4-4-2 con Tandara e Bonanno, nelle vesti di terminali. Risponde Infantino, con il 3-5-2. I cilentani nella prima parte si fanno vedere dalla parti del portiere siciliano almeno in tre occasioni ma sempre senza essere incisivi. Nella ripresa parte meglio la Sancataldese che al 5' va vicino alla rete ma il palo salva l'estremo difensore Grieco.

Il Santa Maria replica alla mezzora con un tiro di Bonanno, murato dalla difesa di casa. Poi lo stesso attaccante giallorosso ci prova altre due volte senza fortuna. Il triplice fischio sancisce lo 0-0 che fa salire i cilentani a 11 punti e la Sancataldese a 4 abbandonando l'ultimo posto ora in mano alla Mariglianese. La prossima partita per il Santa Maria sarà in casa al Carrano di Castellabate con il Real Agro Aversa che con i suoi 15 punti occupa la terza posizione alle spalle del Lamezia a 19 e del Catania che fa campionato a se e guida a punteggio pieno con 24 punti.