«Mi stanno piacendo la grinta e la fame che i calciatori mettono su ogni pallone. Ma c’è ancora qualcosa da migliorare, soprattutto nelle situazioni in cui dobbiamo gestire la gara». Questa l'analisi di Luigi Sanchez sulla vittoria esterna del suo Angri contro il Monterotondo Scalo.

L'allenatore grigiorosso sembra aver restituito una marcia in più al gruppo, riuscendo a ottenere due vittorie di fila assolutamente salutari in chiave classifica. «L’obiettivo è quello di lavorare al meglio da martedì per puntare alla prossima partita. Per quaranta giorni questi ragazzi hanno sofferto troppo e ora devono continuare a liberarsi e a stare bene».

Sanchez s'è detto «contento della prestazione a livello mentale e psicologico. L’unica cosa negativa è stata proprio la gestione della partita sul parziale di 0-2. Avremmo dovuto chiudere il discorso col terzo gol, invece abbiamo subito una rete sugli sviluppi di un fallo laterale. E se si prendono gol così vuol dire che dobbiamo allenarci ancora meglio, altrimenti lo step di crescita non arriverà».