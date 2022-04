Sannino alla Nocerina, è fatta: sarà l'allenatore del prossimo anno

Un accordo che sembrava lontanissimo solo 36 ore fa. E invece sembra che tutti i tasselli si stiano incastrando nel modo giusto per portare un big sulla panchina della Nocerina nella prossima stagione. Giuseppe Sannino, esperto tecnico con un ricchissimo curriculum nel calcio professionistico, guiderà i molossi nella stagione 2022-23.

La società del presidente Giancarlo Natale avrebbe trovato argomenti più che convincenti per far scendere di nuovo di categoria l'allenatore di Ottaviano. Aveva esordito in Serie D nel 1999-2000, dopo una parentesi in C2 alla guida del Varese. Nel massimo campionato dilettantistico guidò il Sud Tirol a una storica promozione tra i professionisti. In categoria ha allenato per una sola altra stagione, a Cosenza, chiudendo anticipatamente l'esperienza con un esonero.

Oltre al torneo col Sud Tirol, Sannino ha vinto il campionato alla guida di Lecco (Serie C2) e Pergocrema (Serie C2), prima della cavalcata sulla panchina del Varese dalla Seconda Divisione fino alla semifinale playoff di Serie B persa contro il Padova. Un periodo straordinario, condito dal prestigioso riconoscimento della “Panchina d'oro” di Prima Divisione nella stagione 2010-11.

In Serie A ha guidato Siena, Palermo, Chievo e Carpi. Pur di origini campane, per Sannino quella di Nocera Inferiore sarebbe la sua seconda esperienza in regione. La prima, chiusa in maniera molto burrascosa, risale alla stagione 2016-17 - da agosto a novembre - sulla panchina della Salernitana.