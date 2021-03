La Gelbison impatta sul campo del Sant'Agata: 0-0 e vetta più lontana

Alla Gelbison non riesce il blitz sul campo del Città Sant'Agata e alla fine i cilentani tornano a casa con un solo punto frutto del pareggio senza reti (0-0) ottenuto al termine di una gara giocata sotto una pioggia battente ed un freddo pungente che ha offerto poco spunti degni di nota. A dire il vero il tecnico dei rossobu vallesi Ferazzoli, ha provato a mettere in campo tutte le bocche di fuoco affiancando alla coppia Sparacello-Mesina, anche il rientrante Gagliardi che agiva subito alle loro spalle, ma quest' iniziativa non ha sortito l'esito sperato: quello di scardinare la difesa siciliana che ha retto fino al triplice fischio.

Per la Gelbison sfuma l'opportunità di balzare nuovamente alla piazza d'onore, mentre si allontana la vetta ora distante 6 lunghezze, anche se mercoledì nel recupero sul campo del fanalino Roccella potrebbe riportarsi meno 3 dall'Acr Messina. La squadra non è rientrata a Vallo della Lucania ma si è trasferita subito in Calabria per preparare meglio la sfida di recupero.

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA