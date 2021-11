La Gelbison ribalta il Sant'Agata e mantiene la testa del girone I

La Gelbison non si ferma e centra la nona vittoria stagionale e rimane saldamente in vetta alla classifica del girone I mantenendo invariato il vantaggio sulle inseguitrici Lamezia e Cavese, che hanno vinto i rispettivi match. Per la Gelbison la gara in terra sicula non si mette bene: al 16’ un errore in uscita di D'Agostino consente a Calafiore di arrivare a porta vuota e siglare l'1-0 per gli uomini di Giampà.

La replica dei rossoblù di Esposito è immediata: al 21’ Oggiano colpisce il palo, al 33’ arriva il meritato pareggio con Gagliardi che finalizza una bella manovra. E sull'1-1 si va all'intervallo.

Nella ripresa la Gelbison sempre con il bomber calabrese Gagliardi, trova al 16’ la marcatura che vale il successo e fa arrivare i cilentani allo scontro diretto con la Cavese con il cospicuo +5.