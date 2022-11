Sant’Agata-Mariglianese 4-0, è la sesta sconfitta consecutiva

Un’altra sconfitta. La sesta consecutiva. A certificare ormai una grave crisi, sfociata in una classifica decisamente allarmante. La Mariglianese frana anche in casa del Sant’Agata – 4-0 il finale – e si ritrova sempre più desolatamente ultima in fondo alla classifica del girone I.

Le reti arrivano tutte nella seconda frazione di gioco (foto Città di Sant'Agata), dopo un primo tempo in cui sono comunque i padroni di casa a sfiorare a più riprese la marcatura, prima con D'Aleo, poi con Vitale, Cicirello e Brunetti.

I siciliani passano ad inizio ripresa con un beffardo tiro cross di Calafiore; la rete fa lievitare l’entusiasmo e spiana la strada al raddoppio, che inesorabile arriva a ridosso del quarto d’ora. Lo realizza Cicirello, a segno di testa su cross di Squillace. Demoleon sfiora il tris in due occasioni: neutralizzata sulla linea di porta la prima conclusione, di un nulla alto sulla traversa il successivo colpo di testa. Il tris, inesorabile, arriva ad una manciata di minuti dal triplice fischio nel segno di Squillace; Mazzamuto fa poi 4-0 con una potente conclusione dalla distanza che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Notte fonda per la Mariglianese.