Santa Maria, Maggio e Campanella rinnovano con i cilentani

Il Santa Maria Cilento in attesa di scegliere il nuovo allenatore che dovrà guidare i giallorossi cilentani nella seconda stagione in serie D comincia a mettere in canna tasselli importanti e annuncia le conferme di due pedine di spicco che hanno contribuito alla permanenza in quarta serie del club di Castellabate: il bomber Domenico Maggio, che nel campionato appena ultimato ha realizzato 18 reti e il capitano Francesco Campanella, pilastro della difesa tra le meno battute del girone meridionale. L'intesa è stata trovata nella giornata odierna tra il presidente Francesco Tavassi e i due calciatori nell'occasione accompagnati dal loro procuratore Salvatore Buonomo. A sancire l'intesa è arrivata la foto di rito pubblicata sul sito del club giallorosso.