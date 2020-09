La neo promossa in serie D Polisportiva Santa Maria, dopo aver concluso la preparazione, è rientrata a casa e sul campo amico del Carrano di Castellabate, ha cominciato a lavorare con sedute standard agli ordini del tecnico Gianluca Esposito. E per mettere altra benzina nelle gambe proseguono anche i test match, dopo le confortanti quattro amichevoli svolte nella sede del ritiro a San Gregorio Magno, ora è la volta del terreno di casa. Ne sono in programma due per questa settimana: si inizia domani pomeriggio alla ore 17 con la Calpazio, compagine di Eccellenza, per replicare dopo tre giorni sabato 12 alle ore 10.30 contro i cugini della Gelbison. L'incontro già fissato due settimane prima era saltato all'ultimo per questioni organizzative.



Intanto ieri i giallorossi dopo la seduta di allenamento hanno festeggiato il compleanno dell'esterno di attacco Liberato D'Angolo, per i suoi 20 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA