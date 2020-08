Una singolare iniziativa, in attesa di comprendere quando si riapriranno per i tifosi le porte dello stadio Carrano. La Polisportiva Santa Maria lancia una campagna di crowdfunding, chiamando a raccolta i propri sostenitori in vista della nuova stagione.



La voce “botteghino” è al momento un'incognita per la società. L'ultimo decreto infatti fa un preciso distinguo sulle riaperture al pubblico, tenendo fuori dal provvedimento le manifestazioni sportive di respiro nazionale tra cui, appunto, il campionato di calcio di Serie D.



Il club del presidente Francesco Tavassi ha dunque attivato una campagna di raccolta fondi attraverso la piattaforma web GoFundMe.com. “Sostieni la tua squadra, sostieni la tua città”, questo il nome dell'iniziativa - attiva fino al prossimo 11 settembre - che permetterà agli sportivi cilentani di tutto il mondo di offrire un contributo alla società, per affrontare il primo campionato di Serie D della sua storia.



«Insieme a tutti i tifosi - ha affermato il massimo dirigente giallorosso -, vogliamo continuare ad alimentare il nostro progetto sportivo, che richiede uno sforzo maggiore anche in termini di risorse. Siamo tutti uniti dall’amore e dalla passione per i colori giallorossi e solamente insieme, come abbiamo sempre fatto, possiamo continuare a vincere». © RIPRODUZIONE RISERVATA