Il ritorno del Santa Maria Cilento a giocare sul campo amico del Carrano dopo due mesi coincide con la ritrovata vittoria. I ragazzi del tecnico Gianluca Esposito, hanno superato con una rete per tempo i siciliani del Dattilo. Una vittoria che ha cominciato a prendere corpo fin dai primi minuti quando al 9' un calcio di punizione di Ragosta ha trovato l'inzuccata vincente del bomber Maggio al suo settimo sigillo stagionale. E con il vantaggio i giallorossi controllano la timida reazione del Dattilo che non arriva, anzi, i sicilian al 27' resatno in dieci per un brutto fallo di Fresella su Bozzaotre. Meglio nella ripresa il Dattilo che al 12' va vicino al pareggio: Testa, sfiora la rete sugli sviluppi di una punizione. Dopo sei minuti, invece, arriva il raddoppio dei cilentani: una rapida ripatenza di Maggio viene finalizzata al meglio da Ragosta. Ed è la marcatura che mette il sigillo al match. Grazie a questo successo il Santa Maria Cilento si porta a quota 15 e momentaneamente aggancia il secondo posto in classifica. E mercoledì ancora un turno casalingo con il Troina nell'ultima uscita dell'anno solare.

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA