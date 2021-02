Il Santa Maria Cilento brinda al nuovo anno con oltre un mese di ritardo e sfata il tabù che stava condizionando la formazione giallorossa nel 2021. I ragazzi del tecnico Gianluca Esposito, dopo una prima frazione chiusa a reti inviolate nella ripresa hanno preso il largo e si sono imposti nettamente nei confronti del Biancavilla.

A rompere l'equilibrio ci pensa dopo 7' Ragosta imbeccato con un preciso assist da Capozzoli. Poi siciliani restano anche in dieci uomini per l'espulsione rimediata per doppia ammonizione da Leonardi. Poi il tecnico di casa decide di inserire Vincenzo e Giovanni Romano, in luogo di Ragosta e Capozzoli e i due nuovi entrati mettono entrambi la loro griffe nel tabellino dei marcatori: dapprima Vincenzo al 24' e quasi allo scadere al minuto 44 Giovanni, sigla la terza rete che fissa il punteggio sul 3-0 con cui si chiude la sfida. Con i 3 punti il Santa Maria CIlento sale a quota 21 e resta nella parte alta della classifica.

