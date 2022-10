Santa Maria Cilento-Acireale 1-0, decide il gol di Tandara allo scadere

Il Santa Maria Cilento centra il terzo successo consecutivo vince la gara con l'Acireale e si porta a ridosso della zona playoff. Contro i granata siciliani, i cilentani offrono una prestazione davvero convincente e fin dall'inizio prendono in mano le operazioni di gioco.

E dopo aver mancato la possibilità di sbloccare il risultato già nella prima frazione quando l'estremo Giappone, si opposto almeno in un paio di occasioni, e anche nella ripresa dopo aver provato più volte la via della rete, questa è arrivata proprio allo scadere con una giocata di fino dell'attaccante Madalin Tandara, il quale è stato abile a sfruttare un errore della difesa dell'Acireale.

Una rete al 90' che ha mandato in estasi i tifosi presenti al Carrano. E sull'1-0 per i giallorossi si è chiusa la gara della settima giornata. Con questi tre punti il Santa Maria sale a quota 10 a meno 2 dalla zona nobile. Domenica nell'ottava di campionato gli uomini del tecnico Di Gaetano, saranno impegnati in trasferta sul campo del fanalino Sancataldese che chiude la graduatoria con soli 3 punti.