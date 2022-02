Santa Maria Cilento con l'Acireale per ritrovare la vittoria

Il Santa Maria Cilento, dopo aver inanellato tre pareggi e tre sconfitte di seguito si è allontanata dalla zona nobile della classifica, è attesa da un'altra sfida con una big del girone. Al Carrano di Castellabate arriva l'Acireale che occupa la terza piazza alle spalle di Gelbison e Cavese. Per questo match il tecnico Angelo Nicoletti, dispone di tutti gli uomini dopo aver recuperato anche Cunzi e Tandara. La società del presidente Francesco Tavassi, per favorire una maggiore presenza di spettatori ha promosso una iniziativa per il San Valentino appena trascorso " Porta allo stadio la persona che ami" e il secondo biglietto costerà soltanto 3 euro. La gara che inzia alle ore 14.30 sarà diretta da Frosi di Treviglio.