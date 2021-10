Santa Maria Cilento, non basta il cuore: ad Acireale ko per 3-2

Il Santa Maria Cilento finisce ko sul campo dell'Acireale. La gara per i giallorossi di Nicoletti si mette subito in salita non trasccorrono nemmeno 30 secondi che il direttore di gara assegna ai granata siciliani un penalty per un fallo si Savonarola, sul dischetto si porta lo specialista Lodi che non sbaglia l'esecuzione.

All'8' arriva anche il raddoppio che rende ancora più difficlie la risalita per i cilentani, Ortolini sigla il 2-0. Il Santa Maria prova a reagire con una conclusione al 22' di Ovszach, ma sono sempre i padroni di casa a sfiorare il tris al 39'. Nel finale della prima frazione arriva la rete che riapre i giochi dalla bandierina Coulibaly, trova il guizzo che beffa D'Alterio.

Nella ripresa al 10' Maio su calcio di punzione trova il pareggio, ma al 21' Ortolini firma la sua doppietta che regala la vittoria (3-2) all'Acireale e punisce il Santa Maria che torna a casa a mani vuote.