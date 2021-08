Santa Maria presenta ai tifosi l'allenatore Nicoletti e il diesse Amodio

Nello splendido scenario di Villa Materazzo a Castellabate, mentre la squadra del Santa Maria Cilento da tre giorni ha cominciato a lavorare per preparare il nuovo campionato, la società con il testa il presidente Francesco Tavassi, ha presentato ai tifosi i volti di due figure nuove che compongono l'assetto del club: il tecnico Angelo Nicoletti, il quale pur emozionato per l'incarico ricevuto è apparso determinato e consapevole delle proprie resposnsabilità, ma anche pronto a dare il suo contributo: «Trovo una squadra che ha fatto bene con ottimi calciatori. Spero di ripagare la fiducia accordatami dal club».

E Antonio Amodio, che è il nuovo ds, ha le idee chiare: «Vorrei portare questa squadra più in alto possibile. Sul meracato abbiamo confermato una buona parte del gruppo, solo al termine del ritiro valuteremo se operare altri innesti».

A dare il via alla conferenza stampa sono stati i saluti del sindaco Luisa Maiuri, poi sono intervenuti il presidente Francesco Tavassi - «Questa società ha bisogno di crescere per questo abbiamo bisogno anche di altre forze» - e il diggì Alberico Guariglia, che ha motivato la scelte di tecnico e del diesse: «Ogni anno mettiamo un tassello nel nostro club e con Amodio abbiamo coperto la casella che era rimasta scoperta nello scorso torneo. La scelta di Nicoletti per la panchina è stata fatta in quanto risorsa del territorio che andava sfruttata. Ora speriamo di ritrovare anche il pubblico e i tifosi che ci sono mancati».