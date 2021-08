Santa Maria Cilento, acquisti in Brasile: arriva il fantasista Leite Borges

Il Santa Maria da qualche giorno è alle prese con la prima fase della preparazione in attesa di entrare nel vivo a partire dal 16 agosto quando la truppa giallorossa si trasferirà nel Vallo di Diano a Polla per effettuare il vero e proprio ritiro. Iintanto gli uomini preposti alle operazioni di mercato, in testa il neo direttore sportivo Antonio Amodio, lavorano per assicurare nuovi innesti e nelle ultime ore la società del presidente Tavassi ha annunciato l'arrivo del fantasista brasiliano Gabriel Leite Borges, 26 anni, giunto dal Trento, dove ha vinto il campionato di quarta serie.

Leite Borges, che vanta una grande esperienza a partire dal suo paese dove per anni ha giocato nella serie B Paulista, prima di approdare lo scorso anno nella serie D nelle fila dell'Arzignano, da dove è passato alla Luparense per chiudere con il Trento. Il trequartista brasiliano sarà a disposizione del tecnico Nicoletti, a partire dalla prossima settimana e si aggregherà con i nuovi compagni in occasione del ritiro di Polla.