Santa Maria Cilento, altri due innesti: si allunga la colonia greca

Il Santa Maria Cilento quasi alla vigilia dell'esordio in campionato che vedrà i giallorossi di Castellabate impegnati in trasferta sul campo del Real Aversa, piazza altri due innesti nel proprio organico e si assicura le prestazioni di due under di buona prospettiva si tratta di Antonio De Mattia, 18 anni, attaccante che agisce sulla corsia, arrivato dal Faiano compagine di eccellenza, e del centrocampista greco Konstantinos Katsioulas, 18 anni, il quale va ad allungare la colonia greca nel gruppo del Santa Maria, infatti, sono già a disposizione del tecnico Angelo Nicoletti, altri tre calciatori ellenici: Konios, Emmanouil e StagKos. I due ultimi arrivati sono stati presentati alla stampa al Carrano con la casacca giallorossa.